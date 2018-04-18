Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

Россия передала ОЗХО доказательства производства «Новичка» в США

Вадим Синицын
19:53 18.04.2018
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин представил документ, который подтверждает производство нервно-паралитического вещества типа «Новичок» в США еще в 2015 году.
Фото: opcw.org
Видео: ВашГород.ру/ YouTube

Россия передала Организации по запрещению химического оружия доказательства, согласно которым газ «Новичок» производился и патентовался в США в 2015 году. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, как сообщает ТАСС.

Шульгин представил документ, который подтверждает производство нервно-паралитического вещества типа «Новичок» в США еще в 2015 году.

«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Рубином», - рассказал российский постпред при ОЗХО в ходе заседания организации, посвященного произошедшему в Солсбери.

Стоит отметить, что в начале апреля эксперты британской лаборатории Портон-Даун определили, что отравившее Скрипалей вещество является газом семейства «Новичок». Страну происхождения этого вещества в лаборатории озвучить не смогли.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», якобы разработанным в России. В Москве данные обвинения опровергли, так как все химоружие РФ уничтожила под контролем ОЗХО еще в 2017 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе для здоровья человека
Дата18.04.2018, 12:33
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе для здоровья человека
МиГ-31 атакует условного противника в Арктике: кадры из кабины
Дата18.04.2018, 12:26
МиГ-31 атакует условного противника в Арктике: кадры из кабины
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Дата18.04.2018, 10:45
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»
Дата18.04.2018, 07:25
Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
Дата17.04.2018, 16:34
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
19:53 В стране и мире
Видео
Россия передала ОЗХО доказательства производства «Новичка» в США
16:00 В стране и мире
Видео
В Британии начали семь расследований против RT из-за освещения «дела Скрипалей»
14:27 В стране и мире
Видео
В Лондоне рассказали, когда ответят на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»
14:09 В стране и мире
Видео
ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым были отравлены Скрипали
01:25 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в Лондоне: Британия заметает следы провокации под видом «дезинфекции»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:41 В стране и мире
Видео
В Москву вернется зима
18:01 В стране и мире
В США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских С-400
16:30 В стране и мире
Видео
В МО РФ опровергли заявления СБУ о переброске «боевиков ЧВК "Вагнер"» в Сирию
15:31 В стране и мире
Видео
Глава стратегического командования ВС США: не сомневайтесь, у РФ есть неуязвимая гиперзвуковая ракета
08:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано фото панорамного вида Крымского моста
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Умные бабуины организованно сбежали из лаборатории в Техасе с помощью бочки: видео Видео
Умные бабуины организованно сбежали из лаборатории в Техасе с помощью бочки: видео
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку Видео
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат Видео
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего» Видео
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего»
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет Видео
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.