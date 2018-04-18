Россия передала ОЗХО доказательства производства «Новичка» в США

Россия передала Организации по запрещению химического оружия доказательства, согласно которым газ «Новичок» производился и патентовался в США в 2015 году. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, как сообщает ТАСС.

Шульгин представил документ, который подтверждает производство нервно-паралитического вещества типа «Новичок» в США еще в 2015 году.

«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Рубином», - рассказал российский постпред при ОЗХО в ходе заседания организации, посвященного произошедшему в Солсбери.

Стоит отметить, что в начале апреля эксперты британской лаборатории Портон-Даун определили, что отравившее Скрипалей вещество является газом семейства «Новичок». Страну происхождения этого вещества в лаборатории озвучить не смогли.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», якобы разработанным в России. В Москве данные обвинения опровергли, так как все химоружие РФ уничтожила под контролем ОЗХО еще в 2017 году.