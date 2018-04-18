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Сын Че Гевары прилетел в Крым на выставку в честь отца

Виктория Косогляденко
19:42 18.04.2018
Фотовыставка «Эрнесто Че Гевара. Путь свободы» пройдет в Симферополе, в библиотеке имени Франко.

В Крыму сегодня встречали особенного гостя. На полуостров впервые прибыл Эрнесто Гевара. Сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, открыл в Симферополе выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу - «Эрнесто Че Гевара. Путь свободы». Она пройдет в Симферополе в библиотеке имени Франко. В открытии экспозиции примет участие глава Крыма Сергей Аксенов.

Эрнесто-младший говорит по-русски, поскольку образование он получал в Москве. В Крыму сын великого команданте оказался впервые. Говорит, что разделяет независимую, сильную позицию России по ключевым международным событиям и осуждает резкую реакцию на это Запада.

«Мы тоже по прежнему выдерживаем эмбарго у себя на кубе. Мы по прежнему выдерживаем те условия в которые нас поставили соединенные штаты. Куба выживает как может. Это война настоящая», - отметил Эрнесто-младший.

Впервые в Крыму выставлены исключительно редкие снимки, никогда и нигде не публиковавшиеся. На одной фотографии Че Гевара обдумывает следующий ход в шахматах, на другой революционер, занимавший в тот период пост министра промышленности Кубы, трудится на стройке. По выходным он вместе с простыми рабочими возводил дома для народа, не боясь грязной работы. На выставке вообще нет ни одной постановочной фотографии, все снимки сделаны в естественной обстановке.

Великий Че, кубинец аргентинского происхождения является кумиром не только в Латинской Америке. В рамках экспозиции выставлены фотографии, снятые во время одного из его визитов в Советский Союз, где он всегда был желанным гостем.

В ближайшие дни Эрнесто Гевара посетит крымские достопримечательности. В Севастополе посмотрит на военные корабли, прогуляется по набережной Ялты и побывает в Артеке - полвека назад знаменитый на весь мир детский лагерь посещал его отец.

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