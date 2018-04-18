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Рауль Кастро уходит с поста президента Кубы

Андрей Аркадьев
19:11 18.04.2018
18 апреля 86-летний Рауль Кастро покинет высший государственный пост. На смену ему придет 57-летний первый заместитель председателя Госсовета Мигель Диас-Канель.
Фото: Liu Bin /ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Национальная Ассамблея Кубы избирает преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Таким образом, подходит к концу эпоха Кастро, которая длилась почти 60 лет и с которой связана новая история «острова Свободы».

С 1959-го года лидером Кубы был Фидель Кастро, а после того, как он ушел на покой, остров возглавил его младший брат Рауль. Уже известно, что новым председателем госсовета станет 57-летний Мигель Диас-Канель, который последние пять лет занимает должность первого вице-президента. Рауль Кастро сохранит за собой пост главы кубинской Компартии.

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