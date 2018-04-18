СК провел обыски в доме главы МЧС Кемерово

В доме руководителя МЧС Кемерово Александра Мамонтова и домах глав структурных подразделений прошли обыски, аналогичные мероприятия прошли и в здании ГУ МЧС по области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Кроме того, в СК РФ сообщили, что прокуратура несколько лет подряд препятствовала проверкам пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня». Местная прокуратура руководствовалась документами, в которых была прописана необходимость исключать из программы плановых проверок предприятия малого и среднего бизнеса.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В связи со случившимся был объявлен общенациональный траур, точное установление причин случившегося и степени виновности причастных к трагедии продолжается.