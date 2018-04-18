В Одессе радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев Великой Отечественной войны

В Одессе вандалы осквернили Аллею Славы, где установлены постаменты с названиями советских городов-героев. Члены организации «С-14» закрасили российские названия на памятниках, сообщает портал Vgorode.ua.

Вместо Москвы они начертили ДАП, что означает Донецкий аэропорт, вместо Новороссийска - Дебальцево, вместо Мурманска - Иловайск и так далее.

Об этой своей вылазке радикалы с гордостью отчитались в Интернете, сообщив, что такие надписи якобы значат для Украины значительно больше, чем Тула или Смоленск.

Украинская полиция никого не задержала. Следователи начали проверку инцидента. Рабочие стирают с памятников краску.