Журналист британской газеты Independent прибыл в сирийский город Дума, где якобы произошла химическая атака, и усомнился в ее существовании. Об этом Роберт Фиск рассказал в своем репортаже.

Фиску удалось поговорить с местными жителями Думы, перемещаясь по городу абсолютно свободно. Кроме того, он провел обстоятельную беседу с доктором больницы, куда доставили пострадавших от «химической атаки». Оказалось, что версия медика отличается от официальной версии западных СМИ.

По словам журналиста, сирийский врач Ассим Рахабани рассказал, что некоторые видеозаписи с пострадавшими от «химической атаки» являются подлинными. Однако запечатленные на них люди в реальности пострадали не от химатаки, а от кислородного голодания, вызванного сильной пылью из-за артиллерийских обстрелов. Газ не имел к этому отношения.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники не стали дожидаться результатов расследования специалистов ОЗХО по поводу «химической атаки» в городе Дума, которая якобы имело место 7 апреля. На основании информации о «химатаке», распространенной различными неправительственными организациями, такими как «Белые каски», США, Великобритания и Франция нанесли удары по целям в Сирии.