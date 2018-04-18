Голодец доложила Путину о количестве семей, получивших выплаты на первенца

Выплаты из бюджета семьям, в которых родился первый ребенок, стали самой востребованной мерой государственной поддержки в нынешнем году. Об этом президенту Владимиру Путину сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

«На сегодняшний день самой востребованной мерой стала выплата на первого ребенка – 27 965 семей уже получают эту выплату. Каждый день мы получаем новые обращения», - заявила Голодец.

Она уточнила, что в феврале 18 российских регионов показали прирост рождаемости, который не наблюдался уже давно.

С 2018 года в России введена ежемесячная выплата на рождение первенца, которая будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет, также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала​​​. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.