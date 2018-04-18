Голодец доложила Путину о количестве семей, получивших выплаты на первенца
Выплаты из бюджета семьям, в которых родился первый ребенок, стали самой востребованной мерой государственной поддержки в нынешнем году. Об этом президенту Владимиру Путину сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
«На сегодняшний день самой востребованной мерой стала выплата на первого ребенка – 27 965 семей уже получают эту выплату. Каждый день мы получаем новые обращения», - заявила Голодец.
Она уточнила, что в феврале 18 российских регионов показали прирост рождаемости, который не наблюдался уже давно.
С 2018 года в России введена ежемесячная выплата на рождение первенца, которая будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет, также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.