Горбачев выразил соболезнования в связи со смертью жены Буша-старшего

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшей первой леди США Барбары Буш. Соответствующее послание супругу умершей, бывшему президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу-старшему, размещено на сайте «Горбачев-фонда».

«Барбара хорошо понимала значение того, что делали наши страны для преодоления тяжелого наследия холодной войны, и верила, что мир может стать лучше», - отмечается в заявлении Горбачева.

Барбара Буш умерла на 93-м году жизни. В последние годы она страдала хроническим обструктивным заболеванием легких. Ее муж занимал пост президента Соединенных Штатов с 1989 по 1993 год, а сын - с 2001 по 2009 год.