В Минобороны опровергли сообщение о ранении российского офицера в Восточной Гуте
В российском военном ведомстве опровергли сообщения СМИ о ранении российского офицера в Восточной Гуте.
Фото: Xinhua / Globallook
Информация российского издания «КоммерсантЪ» о якобы ранении в населенном пункте Дума (Восточная Гута, Сирия) российского офицера не соответствует действительности, сообщили в российском военном ведомстве.
«Семнадцатого апреля при обеспечении безопасности рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в городе Дума на внешнем периметре охраны автоколонны произошел огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами», - говорится в сообщении.
В нем также отмечено, что в результате перестрелки получил легкое ранение сирийский сотрудник безопасности, а российских военнослужащих на месте инцидента не было.