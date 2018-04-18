В Минобороны опровергли сообщение о ранении российского офицера в Восточной Гуте

Информация российского издания «КоммерсантЪ» о якобы ранении в населенном пункте Дума (Восточная Гута, Сирия) российского офицера не соответствует действительности, сообщили в российском военном ведомстве.

«Семнадцатого апреля при обеспечении безопасности рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в городе Дума на внешнем периметре охраны автоколонны произошел огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в результате перестрелки получил легкое ранение сирийский сотрудник безопасности, а российских военнослужащих на месте инцидента не было.