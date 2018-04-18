В США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских С-400

После приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400 Турция может подпасть под санкционные меры со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла.

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса представитель Госдепа США Уэсс Митчелл отметил, что покупка Анкарой новейших российских ЗРК может привести к использованию CAATSA - федерального закона, который определяет санкционные меры в отношении России, Ирана и КНДР.

«Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35», - сказал Митчелл.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары принять на вооружение российские комплексы С-400, невзирая на санкции, введенные США в отношении «Рособоронэкспорта». Тогда Эрдоган подчеркнул, что Турция «не должна получать от кого-то разрешение», подписывая те или иные соглашения.