На Новом Арбате провалился грунт
Дорожное движение из-за аварии затруднено и частично ограничено.
В Москве на пересечении улицы Новый Арбат с Садовым кольцом провалился грунт. Кадры с места происшествия появились в распоряжении сайта «Звезды».
На место аварии незамедлительно прибыли оперативные службы, сейчас там ведутся ремонтные работы.
Движение затруднено, по направлению к Московской области образовалась пробка. Скорость автомобильного потока по Новому Арбату и Воздвиженке от Моховой улицы не превышает семи километров в час, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
В результате инцидента никто не пострадал, о возможном ущербе не сообщается.