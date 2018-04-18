На Новом Арбате провалился грунт

В Москве на пересечении улицы Новый Арбат с Садовым кольцом провалился грунт. Кадры с места происшествия появились в распоряжении сайта «Звезды».

На место аварии незамедлительно прибыли оперативные службы, сейчас там ведутся ремонтные работы.

Движение затруднено, по направлению к Московской области образовалась пробка. Скорость автомобильного потока по Новому Арбату и Воздвиженке от Моховой улицы не превышает семи километров в час, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В результате инцидента никто не пострадал, о возможном ущербе не сообщается.