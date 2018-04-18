ОЗХО отложила работу в сирийской Думе из-за обстрела миссии ООН

В ОЗХО пока не знают, когда эксперты организации смогут начать работу в сирийской Думе. Об этом сообщил генеральный директор ведомства Ахмет Узюмджю. По его словам, специалисты ОЗХО приедут в сирийский город только после получения соответствующего разрешения экспертов ООН по безопасности.

«В настоящее время мы не знаем, когда миссия по обнаружению фактов использования химоружия может быть развернута в Думе. Конечно, я буду рассматривать развертывание только после получения одобрения специалистов ООН», - пояснил Узюмджю.

Ранее СМИ со ссылкой на Узюмджю сообщили, что миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел в Думе. В связи с этим прибытие экспертов ОЗХО было отложено.

Специалисты организации должны провести расследование в Думе, где, по утверждениям Запада, якобы произошла химическая атака на мирное население со стороны правительства САР. После появившихся в СМИ сообщениях о химатаке Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по целям в Сирии. Всего по правительственным объектам было выпущено 103 ракеты, однако 71 из них сбили сирийские средства ПВО.

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