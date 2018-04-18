Дайверы обнаружили «мини-Титаник» на дне американского озера: видео
Аквалангистка нашла на дне озера в штате Мичиган пароход, затонувший в озере Супериор больше 100 лет назад, но при этом хорошо сохранившийся.
Видео: dailymail.co.uk
Пароход, затонувший больше 100 лет назад и при этом хорошо сохранившийся, обнаружила американская аквалангистка Бекки Каган Шотт. Кадры погружения опубликовала британская газета Daily Mail.
Судно затонуло в 1911 году. Однако, по словам Шотт, она не ожидала, что пароход так хорошо сохранится.
«Я словно побывала в подводном музее, где время застыло», - рассказала аквалангистка.
Судно лежит на глубине 80 метров, где температура воды не поднимается выше +3 градусов по Цельсию. Благодаря этим обстоятельствам, заявили дайверы, судно хорошо сохранилось.