Напавший с ножом на учеников школьник в Башкирии задержан прямо в больнице

Семнадцатилетний школьник, который устроил нападение с ножом и зажигательной смесью в школе Стерлитамака, задержан полицией прямо в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем официальном канале в TamTam.

«Подозреваемый в покушении на убийство одноклассницы и учителя задержан в порядке ст. 91 УПК РФ непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь», - говорится в заявлении ведомства.

В данный момент задержанного школьника с разрешения медиков допрашивают сотрудники следственных органов. После окончания мероприятия будет решаться вопрос о выборе меры пресечения.

Атака произошла в школе Стерлитамака утром 18 апреля. Подозреваемый зашел в кабинет информатики, порезал руку одной из учениц, ранил учителя, после чего разлил горючее вещество и поджег. В общей сложности пострадали четыре человека - две ученицы, учитель и сам нападавший, который нанес себе ножевое ранение.