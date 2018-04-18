Реквизит «Белых касок», снявших фейковые ролики о химатаках: эксклюзивные кадры

Десятки противогазов, в том числе западного производства, предметы одежды и самое любопытное - каски белого цвета, ставшие символом лжи и провокаций, - все это обнаружил житель города Дума Уммар.

«Фургон террористов остановился на свалке. Из него вышли два человека в форме "Джейш аль Ислам"* и выгрузили несколько мешков. Когда они уехали, решил спуститься и проверить, кого на этот раз они казнили и выбросили на свалку, - так часто происходило в последние дней десять перед их уходом из Думы. Развернул мешки, и оттуда посыпались маски и противогазы, какой-то порошок» - рассказал Уммар.

По всей видимости, так бесхитростно белокасочники решили избавиться от реквизита, использовавшегося во время съемок того самого ролика, который спровоцировал резкое обострение вокруг Сирии, а после удара коалиции вообще поставившего под угрозу мирное урегулирование кризиса.

«Место, где, как они заявили, была химатака, рядом с моим домом. Была бы там атака, она отразилась бы и на нас. Расстояние до нас небольшое. Я живу с женой и четырьмя детьми. Мы если бы и не погибли, отравились бы и запах какой-то почувствовали. Но мы ничего не почувствовали, и вообще все здоровы», - пояснил житель Думы Абу Аззаб.

За семь лет боевики успели прорыть под городом Дума десятки километров тоннелей. Некоторые из них вели к замаскированным бункерам. В них находились сотни бронежилетов и защитных масок, бочки с реактивами, мешки с пока неопознанными химическими веществами иностранного производства и минометные боеприпасы, которые начинялись ими.

Что-то боевики в спешке уничтожить не успели, хотя перед уходом пытались замести следы и сжигали свои штабы и склады. Но оставленных улик достаточно, чтобы предоставить их международным экспертам, которые сейчас находятся в Думе.

Накануне российские военные обнаружили в пригороде Дамаска лабораторию боевиков по созданию химоружия и секретный склад с компонентами для него.

*«Джейш аль Ислам» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ