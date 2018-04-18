СК: прокуратура годами запрещала пожарные проверки ТЦ «Зимняя вишня»

Работники прокуратуры несколько лет подряд запрещали проверки противопожарной безопасности в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По ее словам, следователи допросили прокурора города Кемерово и его помощника. Прокурор утверждает, что ведомство действовало, исходя из разъяснений вышестоящего руководства.

«В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых», - говорится в сообщении.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.