Донецкая фильтровальная станция отключена из-за прямых обстрелов ВСУ

Работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивала питьевой водой множество важных населенных пунктов Донбасса, остановлена. Об этом сообщается на сайте организации.

«Сегодня в 15:05 остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, в села Крутая Балка и Верхнеторецкое», - говорится в заявлении.

По данным Telegram-канала WarGonzo, станция была отключена после прямо обстрела сотрудников предприятия бойцами ВСУ. Кроме того, под обстрел украинских силовиков попала колонна, которая возвращалась в Ясиноватую после работ по консервации станции.

ВСУ не впервые пытаются вывести из строя важный инфраструктурный объект при помощи обстрелов из минометов. Ранее их атаки приводили к эвакуации персонала, однако теперь станция отключена на неизвестный срок.