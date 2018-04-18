Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда

Исполнительный продюсер Дэвида Копперфильда Крис Кеннер раскрыл секрет одного из его фокусов - массового исчезновения людей со сцены. Это произошло после того, как британец Гэвин Кокс, пострадавший во время исполнения трюка, подал в суд на иллюзиониста, пишет The Guardian.

На суде присяжных Кеннер рассказал, что в трюке, который исполнялся в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе в 2013 году, были задействованы специально подготовленные артисты с фонариками.

Ассистенты Копперфильда прогоняют случайно выбранных зрителей по лестнице через специальные проходы, закрытые темным занавесом, на кухню развлекательного заведения. Оттуда работники сцены выводят людей в зал так, чтобы в конце шоу они оказались на прежних местах.

Пробираясь в темноте вместе с 12 другими участниками представления, Кокс потерял ориентацию в пространстве, споткнулся и упал, получив повреждения тела и головы. По словам британца, лечение обошлось ему в 400 тысяч долларов.

Кеннер утверждает, что трюк успешно исполнялся 15 лет подряд и был отработан до мелочей, однако после инцидента он больше не используется в шоу.