Фанат напал на Лану Дель Рей на концерте: видео

Известная американская певица Лана Дель Рей подверглась нападению со стороны своего фаната во время выступления на концерте в Бельгии. Об этом сообщает издание Standard Republic.

Концерт певицы проходил в бельгийском Антверпене. В конце выступления, когда артистка уже покидала сцену, один из зрителей смог перелезть через металлические заграждения, после чего набросился на нее.

По словам очевидцев события, присутствовавших на концерте, напавший мужчина не пытался причинить певице какой-то вред. Таким оригинальным образом он попытался познакомиться со своим кумиром, однако не преуспел.

Ранее в американском штате Флорида полицейские задержали вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей на ее концерте в Орландо. Полицейские нашли у него билеты на концерт певицы и нож.