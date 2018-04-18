В МО РФ опровергли заявления СБУ о переброске «боевиков ЧВК "Вагнер"» в Сирию

В российском военном ведомстве прокомментировали опубликованные Службой безопасности Украины очередные выбитые псевдопризнания задержанного россиянина о якобы переброске крейсером «Варяг» из Владивостока в Сирию «боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами».

Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами, заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

«Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов. Что касается якобы перевозки тяжелой военной техники, у «Варяга» конструктивно отсутствуют соответствующие грузовые трюмы», - сказал Конашенков.

Конашенков отметил, что по своему предназначению корабль класса «крейсер» не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения.