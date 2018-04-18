В Британии начали семь расследований против RT из-за освещения «дела Скрипалей»

Британский медиарегулятор Ofcom, которые контролирует деятельность СМИ, начала сразу семь расследований в отношении телеканала Russia Today. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота - не мы! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 апреля 2018 г.

Как отмечается в заявлении, расследования начались по поводу «объективности новостей и документальных программ» на телеканале RT. В сообщении также сказано, что количество передач, которые, по мнению британского регулятора могут нарушать кодекс Ofcom, якобы возросло после инцидента в Солсбери.

«Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора, так же как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала», - позже прокомментировал телеканал.

В Russia Today также добавили, что редакционная политика никак не изменилась после происшествия с Сергеем и Юлией Скрипаль в Солсбери, и отметили, что вопросы о расследовании будут обсуждаться непосредственно с британским медиарегулятором.