На Украине испытали ракетный комплекс «Скиф»

На одном из военных полигонов Украины испытали противотанковый управляемый ракетный комплекс «Скиф», который является экспортной версией украинского ПТРК «Стугна-П». Об этом пишет пресс-служба конструкторского бюро «Луч» в Facebook.

По требованию заказчика конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» претерпела ряд изменений, которые были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.

При этом отмечается, что саму ракету не меняли, поскольку она изначально разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях.