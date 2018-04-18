Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку

Павел Настин
15:49 18.04.2018
Пропавшая субмарина, по слухам, участвовала в эвакуации нацистского руководства и «золота рейха» в конце Второй мировой войны, однако датские ученые опровергли эту версию.
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку
Фото: seawarmuseum.dk

«Подлодку Гитлера», которая якобы принимала участие в эвакуации высшего руководства нацистской Германии в последние дни Второй мировой войны, обнаружили датские ученые. Об этом пишет британская газета Daily Star.

Речь идет о субмарине U-3523, которая недавно была обнаружена в десяти милях от побережья Дании.

U-3523 была одной из нацистских субмарин проекта XXI. Ее конструкция отличалась новизной и совершенством, однако эта лодка слишком поздно поступила на вооружение Кригсмарине и не приняла большого участия в отражении атак антигитлеровской коалиции.

Впервые подводные лодки  этого класса получили возможность длительного плавания под водой, а запас хода позволял доплыть до побережья Южной Америки.

По одной из версий, U-3523 была потоплена 6 мая 1945 года бомбардировщиками Королевских ВВС Великобритании, однако место гибели «подлодки Гитлера» обнаружить не удалось, что породило слухи о том, что ей удалось скрыться от нападавших.

Однако сейчас место затопления субмарины было найдено - в десяти милях к северу от Скагена, самого северного города Дании, и в девяти милях к западу от позиции, обозначенной британскими ВВС в 1945 году.

Сотрудники Датского музея морской войны, обнаружившие подлодку, заявляют, что нет доказательств, подтверждающих участие U-3523 в эвакуации нацистских лидеров и «золота рейха».

«Эти слухи зародились потому, что самая современная на тот момент подлодка могла покрывать большие расстояния, а некоторые нацисты в последние дни войны пытались сбежать из Германии с ценностями. Но эта субмарина плыла в Норвегию, а не в Южную Америку», - заявил директор музея Герт Норманн Андерсен.

Обнаружение U-3523 доказывает, что эта подлодка не участвовала в переходе в Аргентину и затонула со всем экипажем. В распоряжении Андерсена также имеется копия последней телеграммы с борта U-3523, в которой нет ни одного упоминания ни о ценных грузах, ни о высокопоставленных пассажирах.

Обнаружить подлодку удалось с помощью сканирования морского дна. Субмарина находится на глубине 123 метров.

В то же время автор публикации утверждает, что доказательства побега Гитлера из поверженной Германии имеются в архивах американской разведки.

«В одном из дел ЦРУ, датированном 3 октября 1955 года, содержатся показания бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена, который заявлял, что Гитлер скрывался в Колумбии, а затем в Аргентине», - говорится в статье.

В доказательство своих слов Ситроен передал ЦРУ фотографию Адольфа Гитлера, которая якобы была сделана в 1954 году в колумбийском городе Тунха.

Между тем в документах из архива ФБР, датированных 21 сентября 1945 года, подробно описано, как Гитлер прибыл в Аргентину на подводной лодке спустя две с половиной недели после падения Берлина.

Как говорится в документах, на которые ссылается автор статьи, группу нацистских боссов во главе с Гитлером встретили высокопоставленные аргентинские чиновники. Они предоставили нацистам лошадей, после чего те отправились к предгорьям Южных Анд и спрятались на одном из ранчо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе для здоровья человека
Дата18.04.2018, 12:33
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе для здоровья человека
МиГ-31 атакует условного противника в Арктике: кадры из кабины
Дата18.04.2018, 12:26
МиГ-31 атакует условного противника в Арктике: кадры из кабины
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Дата18.04.2018, 10:45
РФС произвел масштабные перестановки в судейском корпусе после скандала со Смоловым
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»
Дата18.04.2018, 07:25
Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
Дата17.04.2018, 16:34
Самый мощный в мире: на Урале восстановили уникальный пятибашенный танк Т-35
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
15:31 В стране и мире
Видео
Глава стратегического командования ВС США: не сомневайтесь, у РФ есть неуязвимая гиперзвуковая ракета
15:00 В стране и мире
Видео
Трамп подтвердил встречу Помпео с Ким Чен Ыном
14:56 В стране и мире
В самолетах появятся стоячие места
13:12 ОПК
Видео
ВМФ РФ получил новую атомную подлодку, три корабля и 46 «Калибров»
08:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано фото панорамного вида Крымского моста
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку
СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку
Тонны мертвой рыбы всплыли в озере под Челябинском: видео Видео
Тонны мертвой рыбы всплыли в озере под Челябинском: видео
ПЗРК ведет огонь по «крылатой ракете»: замедленная съемка Видео
ПЗРК ведет огонь по «крылатой ракете»: замедленная съемка
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат Видео
Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего» Видео
Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего»
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет Видео
Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.