СМИ: найдена «подлодка Гитлера», на которой он якобы сбежал в Южную Америку

«Подлодку Гитлера», которая якобы принимала участие в эвакуации высшего руководства нацистской Германии в последние дни Второй мировой войны, обнаружили датские ученые. Об этом пишет британская газета Daily Star.

Речь идет о субмарине U-3523, которая недавно была обнаружена в десяти милях от побережья Дании.

U-3523 была одной из нацистских субмарин проекта XXI. Ее конструкция отличалась новизной и совершенством, однако эта лодка слишком поздно поступила на вооружение Кригсмарине и не приняла большого участия в отражении атак антигитлеровской коалиции.

Впервые подводные лодки этого класса получили возможность длительного плавания под водой, а запас хода позволял доплыть до побережья Южной Америки.

По одной из версий, U-3523 была потоплена 6 мая 1945 года бомбардировщиками Королевских ВВС Великобритании, однако место гибели «подлодки Гитлера» обнаружить не удалось, что породило слухи о том, что ей удалось скрыться от нападавших.

Однако сейчас место затопления субмарины было найдено - в десяти милях к северу от Скагена, самого северного города Дании, и в девяти милях к западу от позиции, обозначенной британскими ВВС в 1945 году.

Сотрудники Датского музея морской войны, обнаружившие подлодку, заявляют, что нет доказательств, подтверждающих участие U-3523 в эвакуации нацистских лидеров и «золота рейха».

«Эти слухи зародились потому, что самая современная на тот момент подлодка могла покрывать большие расстояния, а некоторые нацисты в последние дни войны пытались сбежать из Германии с ценностями. Но эта субмарина плыла в Норвегию, а не в Южную Америку», - заявил директор музея Герт Норманн Андерсен.

Обнаружение U-3523 доказывает, что эта подлодка не участвовала в переходе в Аргентину и затонула со всем экипажем. В распоряжении Андерсена также имеется копия последней телеграммы с борта U-3523, в которой нет ни одного упоминания ни о ценных грузах, ни о высокопоставленных пассажирах.

Обнаружить подлодку удалось с помощью сканирования морского дна. Субмарина находится на глубине 123 метров.

В то же время автор публикации утверждает, что доказательства побега Гитлера из поверженной Германии имеются в архивах американской разведки.

«В одном из дел ЦРУ, датированном 3 октября 1955 года, содержатся показания бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена, который заявлял, что Гитлер скрывался в Колумбии, а затем в Аргентине», - говорится в статье.

В доказательство своих слов Ситроен передал ЦРУ фотографию Адольфа Гитлера, которая якобы была сделана в 1954 году в колумбийском городе Тунха.

Между тем в документах из архива ФБР, датированных 21 сентября 1945 года, подробно описано, как Гитлер прибыл в Аргентину на подводной лодке спустя две с половиной недели после падения Берлина.

Как говорится в документах, на которые ссылается автор статьи, группу нацистских боссов во главе с Гитлером встретили высокопоставленные аргентинские чиновники. Они предоставили нацистам лошадей, после чего те отправились к предгорьям Южных Анд и спрятались на одном из ранчо.