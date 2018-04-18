Глава стратегического командования ВС США: не сомневайтесь, у РФ есть неуязвимая гиперзвуковая ракета

Глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен призвал серьезно отнестись к наличию у России неуязвимого гиперзвукового ракетного оружия, в частности комплекса «Кинжал». Об этом генерал заявил во время Космического симпозиума в Колорадо, сообщает издание Defence News.

Хайтен напомнил, что США давно наблюдают за испытаниями ракетного вооружения, которые проводят Российская Федерация и Китай. Генерал отметил, что нет ни одной причины сомневаться в том, что создаваемое этими странами гиперзвуковое оружие действительно является тем, что о нем говорят создатели.

«Я не буду давать вам никаких подробностей о средствах, которые мы используем для наблюдения за испытаниями… Но вы должны верить Владимиру Путину. Во все, что он сказал, над чем работают в России», - сказал Хайтен.

Глава стратегического командования ВС США добавил, что Штаты также обладают определенными наработками в сфере гиперзвукового оружия, недосягаемого для ПРО. Однако Россия и Китай его уже создали и провели полные комплексные испытания, заключил Хайтен.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал», способный преодолевать любые ПВО и ПРО, был впервые поставлен на боевое дежурство в марте 2018 года. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.