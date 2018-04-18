СМИ: сотрудников ООН обстреляли в сирийской Думе

Миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел в сирийском городе Дума. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю. По его словам, в связи с обстрелом прибытие экспертов Организации по запрещению химоружия отложено.

Специалисты ОЗХО должны были провести расследование в населенном пункте Дума, где, по утверждениям Запада, 7 апреля якобы произошла химическая атака на мирное население со стороны официального Дамаска. Информацию о химатаке распространила организация с весьма сомнительной репутацией «Белые каски». Этих сообщений оказалось достаточно для того, чтобы США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по целям в Сирии. Всего по правительственным объектам было выпущено 103 ракеты, 71 из них - сбита сирийскими средствами ПВО.

Рано или поздно специалисты ОЗХО прибудут на место для расследования инцидента. Что они скажут? О ситуации в сирийской Думе поговорят эксперты на ток-шоу «Процесс». Не пропустите 18 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».