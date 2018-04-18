Трамп подтвердил встречу Помпео с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что кандидат в госсекретари, бывший директор ЦРУ Майкл Помпео на прошлой неделе встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном. С таким обращением американский лидер выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Майкл Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения», - написал Трамп.

Стороны обсудили детали ожидаемого саммита лидеров Южной и Северной Кореи, который должен пройти 27 апреля.

Во вторник газета The Washington Post сообщила о тайной встрече в КНДР бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына, предположительно, может состояться либо в конце мая, либо в начале июня.