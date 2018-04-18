В самолетах появятся стоячие места

Компания из Италии Aviointeriors представила свою разработку - прототип стоячих мест для пассажирских самолетов. Презентация прошла на авиационной выставке в Гамбурге. Об этом сообщает The Telegraph.

Стоячие места будут представлять собой закрепленные вертикальные стойки, оснащенные спинкой, двумя подлокотниками и неким подобием седла. На уровне бедер пассажира стоячая стойка обладает мягкой обивкой, чтобы снизить дискомфорт. Там же расположен ремень безопасности.

По задумке разработчиков, использование подобных пассажирских стоек поможет авиаперевозчикам решить сразу несколько задач, особенно тем, кто доставляет пассажиров на небольшие расстояния. Во-первых, такое кресло в два раза легче стандартного, что снижает нагрузку на самолет. Во-вторых, рассадка с использованием подобных стоек должна на 20% повысить вместимость салона.

Итальянская компания рассчитывает, что разработкой в первую очередь заинтересуются европейские лоукостеры, которые находятся в постоянном поиске способов снизить затраты на перевозки. На данный момент свой интерес проявили колумбийская компания VivaColombia и известный ирландский авиаперевозчик Ryanair.