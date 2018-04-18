Шмели атаковали пассажиров рейса Москва - Симферополь

В среду, 18 марта, пассажиры, путешествующие авиакомпанией «Россия», не смогли вылететь из московского аэропорта Внуково в Симферополь из-за внезапной атаки шмелей, сообщает РИА Новости.

Перед самым взлетом в салон самолета влетело около десяти особей специально выведенного вида шмелей.

Отмечается, что насекомые не опасны для здоровья человека.

Тем не менее авиакомпанией было принято решение поменять воздушное судно.

Так, самолет вылетел с задержкой в 11:10, тогда как изначальное время отлета было запланировано на 09:35.

Сейчас авиакомпания проводит расследование этого случая.