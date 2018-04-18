В Лондоне рассказали, когда ответят на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»

Лондон ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля» в течение десяти дней с момента отправки запроса, то есть до 23 апреля включительно. Об этом в ходе выступления на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери заявил постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Тринадцатого апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия... Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение десяти дней, установленных конвенцией», - уточнил Уилсон.

Он также добавил, что Лондон разошлет ответы всем странам - членам организации.

Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО проводится по инициативе британской стороны. На нем обсуждается доклад Организации по запрещению химического оружия, подготовленный по результатам анализа образцов, собранных инспекторами ОЗХО в Великобритании.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в городе Солсбери 4 марта. По мнению британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы производимого в СССР. На этом основании, не предъявив никаких доказательств, Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.

«Дело Скрипаля» и обвинения Лондона в адрес Москвы обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Процесс». Не пропустите новый выпуск 18 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».