Китай признал украинский авианосец «Варяг» дефективным

Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был приобретен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию, сообщает Asia Times.

За восемь лет китайская промышленность произвела свыше 1 200 технологических элементов в попытках улучшить купленный крейсер, но возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за «врожденных» дефектов и структурных ограничений, сказано в статье.

Один из летчиков-испытателей рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться пилотам истребителей во время посадки на авианосец. Самолету для приземления необходимо сбросить вес - топливо и оружие. По данным издания, Liaoning в значительной степени уступает американским авианосцам и требует замены.

Первый китайский авианосец Liaoning был построен в 1998 году на базе купленного у Украины недостроенного советского крейсера «Варяг». Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались в 2005 году на судостроительном заводе в китайском городе Далянь.