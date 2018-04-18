В Новосибирской области столкнулись два поезда

В Новосибирской области, на станции Евсино, произошла крупная авария на железной дороге, сообщает РИА Новости.

Там столкнулись два грузовых поезда, в результате чего десять вагонов с углем сошли с путей.

Машинист одного из поездов был госпитализирован.

Помимо этого, из-за аварии была повреждена контактная сеть.

РЖД предупреждают, что возможны изменения в расписании и задержки отправки поездов.

По факту аварии проводится проверка.