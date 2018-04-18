ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым были отравлены Скрипали

Исследования Организации по запрещению химического оружия и Лондона не установили страну происхождения и место производства вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом в ходе выступления на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери заявил постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон.

Он добавил, что ОЗХО подтвердила, что Юлия и Сергей Скрипаль были подвержены воздействию вещества семейства «Новичок». По словам Уилсона, якобы только у России были средства и мотив для отравления британского шпиона и его дочери.

«Мы уверены, что только у России были технические возможности, опыт применения (вещества "Новичок" - прим. ред.) и мотив для атаки на Скрипалей», - сказал дипломат.

Уилсон также пообещал, что Лондон ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля» в десятидневный период с момента отправки запроса, то есть до 23 апреля включительно.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», якобы разработанным в России. В Москве данные обвинения опровергли, так как все химоружие РФ уничтожила под контролем ОЗХО еще в 2017 году.

Недавно специалисты из британского Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявили, что для отравления Скрипалей использовался «жидкий яд».

Инцидент в Солсбери и безосновательные обвинения Великобритании в адрес России обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Процесс». Не пропустите 18 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».