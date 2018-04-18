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ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым были отравлены Скрипали

Лина Давыдова
14:09 18.04.2018
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла установить ни страну происхождения, ни место производства вещества, которым были отравлены Скрипали.
ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым были отравлены Скрипали
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Фото: Ben Stevens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Исследования Организации по запрещению химического оружия и Лондона не установили страну происхождения и место производства вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом  в ходе выступления на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери заявил постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон.

Он добавил, что ОЗХО подтвердила, что Юлия и Сергей Скрипаль были подвержены воздействию вещества семейства «Новичок». По словам Уилсона, якобы только у России были средства и мотив для отравления британского шпиона и его дочери.

«Мы уверены, что только у России были технические возможности, опыт применения (вещества "Новичок" - прим. ред.) и мотив для атаки на Скрипалей», - сказал дипломат.

Уилсон также пообещал, что Лондон ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля» в десятидневный период с момента отправки запроса, то есть до 23 апреля включительно.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», якобы разработанным в России. В Москве данные обвинения опровергли, так как все химоружие РФ уничтожила под контролем ОЗХО еще в 2017 году.

Недавно специалисты из британского Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявили, что для отравления Скрипалей использовался «жидкий яд».

Инцидент в Солсбери и безосновательные обвинения Великобритании в адрес России обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Процесс». Не пропустите 18 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».

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