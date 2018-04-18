В Кремле ответили Авакову на его планы по «возвращению» Донбасса и Крыма

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал план «возвращения» Крыма и Донбасса под контроль Киева, который был представлен главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

«Вы знаете, что есть минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путем реализации минских договоренностей», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что реализация минских соглашений Киевом полностью блокируется.

«Что касается Крыма, то такое упоминание Крыма мы считаем неуместным, - добавил пресс-секретарь российского лидера. - Крым - это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами».

Ранее Аваков заявил, что обсудил с помощником госсекретаря Соединенных Штатов Уэссом Митчеллом план по «возвращению» Крыма и Донбасса.