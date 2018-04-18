Чайка связал смерть Березовского с его сотрудничеством со спецслужбами Британии

Лондон не мог допустить возвращения Бориса Березовского в Россию.

Об этом в ходе своего выступления в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает РИА Новости.

По мнению Чайки, власти Великобритании могли опасаться, что Березовский слишком много знает и является «носителем секретов об акте ядерного терроризма» (в отношении Александра Литвиненко – прим. ред.).

«Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью», - заявил генпрокурор.

Он добавил, что Березовский никак не мог достать полоний, несмотря на «все свои криминальные таланты», для отравления Александра Литвиненко.

«Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся», - отметил Чайка.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко покинул Россию в 2000 году, после того как на него было заведено несколько уголовных дел. Литвиненко умер в Лондоне 24 ноября 2006 года. Он был отравлен радиоактивным веществом полоний-210.

Российский предприниматель Борис Березовский, обвиненный в мошенничестве, также уехал в Великобританию в качестве политического беженца. Суд Лондона отказался высылать его обратно в Россию.

В 2013 году Березовский умер. Точную причину его смерти врачам не удалось установить до сих пор.