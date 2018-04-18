Бизнес-диалог Россия - Индия состоится на площадке ПМЭФ-2018

В рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года состоится бизнес-диалог Россия - Индия. Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в ходе визита министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина в Индию в марте 2018 года.

Участники мероприятия - руководители крупнейших российских и индийских компаний - обсудят перспективы расширения двусторонних экономических связей и областей взаимодействия, наметят шаги по углублению промышленного и технического сотрудничества между экономиками России и Индии, а также оценят перспективы межрегионального сотрудничества и совместных инвестиционных проектов.

«Текущее экономическое сотрудничество между Россией и Индией осуществляется в областях энергетики, металлургии, автомобиле- и авиастроения, трансфера высоких технологий, а также развития инфраструктурных объектов. Товарооборот между государствами составил около десяти миллиардов долларов в 2017 году, что на 21,5% выше, чем годом ранее. Очевидно, что потенциал торгово-экономических отношений не исчерпан, в связи с чем лидерами России и Индии поставлена задача к 2025 году увеличить взаимную торговлю в три раза, до 30 миллиардов долларов», - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Для достижения поставленной задачи Россия и Индия активно взаимодействуют по множеству направлений, в том числе в сфере организации деловых мероприятий. В частности, Индия приняла участие в ПМЭФ-2017 в качестве страны-гостя. Делегацию возглавлял премьер-министр страны Нарендра Моди.

В ходе форума Индия заявила о намерении модернизации своих вооруженных сил на сумму 150 миллиардов долларов США. Кроме того, Россия и Индия подписали генеральное соглашение о сооружении третьей очереди индийской атомной электростанции «Куданкулам». На полях форума был подписан меморандум о взаимопонимании между фондом «Росконгресс» и агентством InvestIndia. Документ предусматривает взаимодействие в области торговли, привлечения инвестиций и информационно-стратегической поддержки с целью расширения возможностей для прямого инвестирования и помощи российским и индийским компаниям.