Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Очередную версию рейтинга крупнейших покупателей российской нефти опубликовал финансово-экономический журнал Forbes. Как и в прошлом году, первую строчку занял швейцарский трейдер Litasco, подконтрольный «Лукойлу».

Общая стоимость контрактов Litasco составила 12,9 миллиарда долларов, тогда как в 2017 году эта сумма составляла 9,3 миллиарда. Объем нефтяных закупок Litasco нарастил с 32,9 до 35,9 миллионов тонн.

Второе место в рейтинге сохранила китайская корпорация Chinaoil с общей стоимостью контрактов 11 миллиардов долларов и 28,9 миллионов тонн нефти в объеме закупок.

Тройку лидеров замкнула дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading, увеличив сумму своих контрактов до 8,3 миллиарда долларов, а закупочный объем - до 22,2 миллиона тонн.