Вашингтон уведомил Москву об отсрочке новых антироссийских санкций

Администрация Дональда Трампа отправила официальное письмо посольству России в Вашингтоне, в котором говорится, что США не планируют вводить новые санкции в ближайшее время, сообщает агентство «Интерфакс» с отсылкой на МИД РФ.

«Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», - заявил представитель ведомства.

Напомним, ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила о скором введении США антироссийских санкций.

Однако действия Вашингтона были обратными. После консультации с советниками Дональд Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций в отношении России.