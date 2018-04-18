Трамп, который не смог: как атака на Сирию превратила США в посмешище

Дональд Трамп пытается всеми силами показать, что он «мачо», но у него ничего не выходит. Атака на Сирию является тому подтверждением. Так считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, удар по САР превратил Вашингтон в посмешище, так как большую часть выпущенных ракет сбила сирийская ПВО.

«Трамп заявил, что должен доказать, что круче Путина. Любой ценой. Доказать, что он мачо, что он делает Америку великой, что Путин должен ему звонить. Но на сегодняшний день получается все наоборот, как с этой атакой. Ведь эта атака превратилась в посмешище. Запустили 103 ракеты, 71 сбита нашими старыми системами», - отметил эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам, которые, как утверждает коалиция, якобы использовались для производства химоружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО.

Ракетный удар по сирийским объектам был произведен сразу после того, как в СМИ появилась информация о якобы химической атаке на мирное население со стороны официального Дамаска. Стоит отметить, что США не дождались расследования специалистов ОЗХО.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

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