Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе для здоровья человека

Австралийские ученые выяснили, что частое употребление кофе не опасно для сердца и даже может снизить риск возникновения аритмии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Специалистами были проанализированы результаты исследований, посвященных поиску связи между предсердными и желудочковыми нарушениями сердечного ритма и кофеином. В одной из научных работ, в которой принимали участие 228 465 человек, говорится, что при употреблении кофе снижается риск фибрилляции предсердий. Другое исследование, в рамках которого наблюдали 115 993 пациента, продемонстрировало уменьшение частоты фибрилляции на 13%.

По словам ученых, о вреде кофе говорят лишь единичные случаи. Как заявили специалисты, кофеин действует как стимулятор нервной системы и блокирует действие аденозина, способствующего фибрилляции предсердий.

Также доза кофеина, равная 500 миллиграммам в день, на желудочковую аритмию не влияет. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда и получавших в среднем 353 миллиграмма кофеина в сутки, нормализовалась частота сердечных сокращений.

Отмечается, что риск возникновения желудочковой аритмии повышался только у тех людей, которые выпивали в день по девять-десять чашек кофе. Как заявили ученые, ежедневная безопасная доза кофеина составляет 300 миллиграммов.