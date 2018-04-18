ЦБ приостановил лицензии нескольких страховщиков

Действие лицензий нескольких страховых компаний приостановил Банк России. Об этом говорится в приказах, опубликованных регулятором.

Так, лицензии страховой компании «Инвестстрах» ЦБ приостановил из-за нарушения требований к обеспечению платежеспособности и финансовой устойчивости. На устранение нарушений компании отпущено пять дней, к тому же, регулятор назначил туда временную администрацию на полгода.

За неисполнение предписаний ЦБ приостановил лицензии компании «Дальакфес» на осуществление ОСАГО, добровольного личного и имущественного страхования. В ней также в течение шести месяцев будет действовать временная администрация.

Лицензии на осуществление добровольного личного и имущественного страхования отозваны у СК «Андромеда». Ранее компания отказалась от этих видов страховой деятельности добровольно.

По собственной инициативе отказалась от лицензии на осуществление добровольного личного страхования и «Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области».