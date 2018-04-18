В Сирии при поддержке России может быть создана новая система ПВО

Россия может помочь Сирии создать высокоэффективную современную систему противовоздушной обороны, заявил глава комитета по безопасности СФ Виктор Бондарев.

Он также отметил, что создание в Сирии при помощи России эшелонированной высокоэффективной системы противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов, возможно уже сейчас.

«Полагаю, что наличие высокоэффективного оборонительного вооружения у любой современной страны отрезвит горячие головы не только натовских военных и генералов», - сказал Бондарев.

О возможных поставках в Сирию систем С-300 заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской после атаки Запада.

Позже о такой возможности заявил также глава российского МИД Сергей Лавров.