Генпрокурор России раскритиковал РКН за неспособность блокировать вредоносные сайты

Роскомнадзором не принимаются должные меры для ограждения детей от вредоносного контента, блокирования сайтов, которые склоняют подростков к суициду. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая с отчетным докладом в Совете Федерации.

«К сожалению, приходится констатировать, что Роспотребнадзором, Роскомнадзором не принимается должных мер по оперативному выявлению негативной информации и ее блокировке», - заявил Чайка, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Генпрокуратура предложила министру связи разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента во Всемирной сети.

По искам прокуроров был закрыт доступ к сайтам, которые пропагандируют употребление наркотиков, насилие, а также другие незаконные действия.