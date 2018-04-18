Друг подростка, устроившего поножовщину в школе в Башкирии, назвал возможную причину нападения

Друг девятиклассника, который совершил нападение в школе в Стерлитамаке, а позже устроил пожар, назвал предполагаемые причины произошедшего. По его мнению, все могло случиться из‐за девушки, которая учится в другой школе. Об этом друг нападавшего рассказал в беседе с «360».

Приятель нападавшего заявил, что 17-летний подросток якобы страдал от неразделенной любви и не смог справиться с эмоциями, поэтому и совершил нападение.

«В общем, эта М. из другой школы, неразделенная любовь, парень психанул и пошел всех мочить», - заявил друг нападавшего.

Он также отметил, что у последнего наблюдались некоторые проблемы с психикой.

Напомним, 18 апреля в школе № 1 ученик девятого класса совершил нападение на школьников и учительницу. Они были госпитализированы в больницу. В отношении нападавшего заведено уголовное дело.