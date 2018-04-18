Провокация Запада сплотила сирийцев вокруг Асада - Турчак

Турчак отметил, что обстановка в Сирии спокойная, люди живут мирной жизнью, работают школы, больницы, идет восстановление разрушенной инфраструктуры.

«Наш визит совпал с актом агрессии со стороны США, с провокацией, которая была направлена на дестабилизацию обстановки в регионе и срыв процесса мирного урегулирования. Можно сказать, что провокация не удалась и сирийцы еще больше сплотились вокруг своего лидера Башара Асада», - сказал Турчак.

Ракетный удар не изменил программу пребывания делегации в Сирии.

Турчак подчеркнул, что в рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве в культурной и экономической сферах между Россией и Сирией.

Он также отметил, что в сирийском Хомсе, где значительная часть населения является христианами, прошла встреча парламентариев с представителями трех сирийских христианских конфессий, которые рассказали о религиозных гонениях, осквернениях храмов и убийствах священнослужителей.

«Все это было совершено так называемой умеренной оппозицией. Могу сказать, что, когда слышишь это вживую, такие рассказы шокируют», - сказал Турчак.

В Дамаске прошла встреча с верховным муфтием Сирии, который выразил желание в ближайшее время время посетить Россию.