Очевидец сообщила подробности нападения ученика на школу в Башкирии

Ученица школа № 1 города Стерлитамака в Башкирии рассказала телеканалу Russia Today подробности произошедшего инцидента.

Школьница вместе со своими одноклассницами находилась на субботнике в тот момент, когда она заметила дым.

«Мы сначала подумали, что это может быть учебная тревога, но все было по-настоящему. Мы решили пойти построиться вместе с другими классами. Я думала, что все обойдется, и не паниковала. Но потом оказалось, что Екатерину Альбертовну, учительницу информатики, пырнули ножом», - рассказала очевидец событий.