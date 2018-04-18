Очевидец сообщила подробности нападения ученика на школу в Башкирии
Ученица школа № 1 города Стерлитамака в Башкирии рассказала телеканалу Russia Today подробности произошедшего инцидента.
Школьница вместе со своими одноклассницами находилась на субботнике в тот момент, когда она заметила дым.
«Мы сначала подумали, что это может быть учебная тревога, но все было по-настоящему. Мы решили пойти построиться вместе с другими классами. Я думала, что все обойдется, и не паниковала. Но потом оказалось, что Екатерину Альбертовну, учительницу информатики, пырнули ножом», - рассказала очевидец событий.
Ранее сообщалось, что ученик башкирской школы совершил нападение с ножом на своих одноклассников, после чего поджег школу.
Минздрав Башкирии заявил, что в инциденте пострадали четыре человека - две ученицы, учительница и сам нападавший.
В отношении виновника инцидента завели дело о покушении на убийство.