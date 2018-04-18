Украинские моряки пригрозили Порошенко возвращением в Крым за жильем

Группа украинских моряков, которая покинула Крым после его присоединения к РФ, обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко с требованием предоставить им жилье взамен утраченного. Офицеры заявили, что если вопрос не будет решен, они после увольнения вернутся в Крым и примут гражданство России. Текст открытого письма опубликовал одесский портал «Думская».

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы», - говорится в письме.

Как заявили офицеры, все обещания руководства Украины по решению данной проблемы остались обещаниями.

«За четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты», - сказано в документе.

Офицеры заявили, что честно выполняют долг, большинство из них - участники «АТО», некоторые имеют государственные награды.

«Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», - сказано в открытом письме.

Обращение было подписано 35 человеками, большая часть из них - старшие офицеры.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума. Власти Украины итоги голосования не признают.