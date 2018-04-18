Советник Трампа объяснил путаницу по вопросу новых антироссийских санкций

Белый дом не предупредил постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что изменил свою позицию относительно введения новых антироссийских санкций.

Об этом газете The New York Times сообщил глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

По его словам, Хейли придерживалась «политического курса». И было неверно с его стороны обвинять ее в дезинформации.

В воскресенье, 15 апреля, Никки Хейли в интервью телеканалу CBS заявила о скором введении США антироссийских санкций, о которых должно было стать известно на следующий день. Однако никаких новостей не последовало.

Во вторник, 17 апреля, Лоуренс Кадлоу сообщил, что никого решения американские власти не приняли и что Хейли поторопилась с выводами и могла «что-то перепутать».

В ответ постпред США при ООН резко ответила на заявление Кадлоу.