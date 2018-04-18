СМИ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку на авиабазу в Сирии

Израиль заранее согласовал с Вашингтоном удар по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс в Сирии, и Соединенные Штаты этот шаг одобрили. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник.

По информации собеседника издания, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «после переговоров с Трампом приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, для того чтобы иранские силы не смогли применить ее против израильских самолетов».

Отмечается, что оружейная система была уничтожена до того, как ее успели подготовить к применению. Также израильскими силами был разрушен ангар, в котором находились БПЛА, использовавшиеся иранцами.

Ранее Минобороны Российской Федерации объявило о том, что удар по авиабазе Т-4 был нанесен ВВС Израиля. По информации ведомства, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, пять из них были сбиты, три попали в цель. Отмечается также, что при атаке российские советники не пострадали.