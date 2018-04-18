Google и Amazon могут уйти с российского рынка из-за ситуации с Telegram

После блокировки мессенджера Telegram на территории России компании Google и Amazon решают, продолжат ли они свою работу в стране. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом Жаров добавил, что он сомневается, что компании уйдут с российского рынка.

По его словам, сейчас Amazon обладает шестью миллионами IP-адресов в России, что почти половина от общего количества адресов. Жаров предполагает, что компания не рискнет терять такой большой регион.

Всего для обхода блокировок используется около 20 подсетей, в то время как общее количество IP-адресов - более десяти миллионов, уточнили в ведомстве.

«Мы рассчитываем, что и для Amazon, и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы», - добавил глава Роскомнадзора.

Напомним, 16 апреля на территории России началась блокировка мессенджера Telegram по решению Таганского районного суда столицы.

Помимо этого, Роскомнадзор заявил о намерении блокировать VPN-сервисы, позволяющие подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.