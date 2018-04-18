Ключевой момент: чем обернется для мира встреча Трампа и Ким Чен Ына

Надежда на то, что главы США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын все же встретятся, действительно существует, но руководители стран хотят от этой встречи слишком разного. Такое мнение в эфире радио «Звезда» высказала доцент кафедры американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова.

«Корейский полуостров демонстрирует последние лет 30 ситуацию сначала эскалации, причем очень серьезной. Далее следует (период) деэскалации конфликта. Поэтому есть надежда, что все-таки встреча (Трампа и Ким Чен Ына) состоится. Это было бы, конечно, замечательно», - указала она. «Но оба лидера от встречи ждут совершенно разных итогов. Если Трамп стремится додавить Северную Корею, выступая с позиции силы, то сама Северная Корея, конечно, хотела бы максимально сохранить свою независимость, получить максимальные дивиденды с этой встречи. К сожалению, за этой деэскалацией может последовать эскалация, причем более серьезная», - добавила эксперт.

Ранее СМИ сообщили о том, что бывший глава ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео совершил сверхсекретный визит в Северную Корею в начале апреля, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эта встреча, как написала газета The Washington Post, призвана заложить основу прямых переговоров между главами стран.